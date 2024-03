Il Milan prepara la delicata trasferta di Firenze senza Theo Hernandez costretto a saltare l'appuntamento del Franchi per squalifica. Senza l'esterno rossonero in campo il bilancio del Milan negli ultimi due anni è molto negativo. Solo 2 vittorie in 10 precedenti. Stefano Pioli studia le possibili alternative. Le ultime dal nostro inviato a Milanello Peppe Di Stefano

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 30^ GIORNATA