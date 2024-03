Forte contrattura per Kvara: out con l'Atalanta?

Presenza in forte dubbio per Kvaratskhelia nel match di sabato prossimo contro l'Atalanta che al Maradona aprirà il 30^turno di serie A. L'attaccante del Napoli si era fermato contro la Georgia durante i supplementari dello spareggio per Euro 2024 vinto contro la Grecia. La diagnosi parla di "forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra". Difficile immaginare una sua presenza in campo da titolare

Il verdetto degli accertamenti medici lascia ancora spazio alla possibilità di recuperare ma al momento la presenza nel tridente d'attacco del Napoli di Kvaratskhelia contro l'Atalanta resta in forte dubbio. L'attaccante georgiano si è fermato nella notte storica della sua Nazionale che a Tiblisi ha regalato la qualificazione per la prima volta a Euro 2024. Al minuto 108' dei supplementari una forte contrattura all'adduttore della coscia sinistra che lo ha costretto all'uscita dal campo e che ora difficilmente gli consentirà di scendere in campo al Maradona sabato prossimo alle 12.30 contro l'Atalanta in una partita che per la classifica vale al momento per il sesto posto ma che ha un peso specifico decisamente superiore per i Campioni d'Italia. Domani proverà a forzare nell'allenamento di rifinitura. La prima alternativa pronta è quella di Raspadori