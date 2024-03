Tudor debutta contro Allegri e il suo passato

Contasse il numero delle panchine non ci sarebbe storia. Sabato Allegri festeggerà le 500 in serie A, per Tudor saranno invece 60. Ma in campo, a far la differenza, saranno invece i calciatori. E Allegri non avrà il riferimento numero uno in attacco, quel Dusan Vlahovic capace di 15 gol in questa stagione, e squalificato per il doppio giallo rimediato contro il Genoa. La Juve dovrà quindi fare molta attenzione perché quando non c’è Vlahovic, di solito ci ha pensato Milik (in tre occasioni) a sistemare le cose. Ma stavolta il polacco, come Alcaraz, ancora infortunato, neanche partirà per Roma.