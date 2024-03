Juve, aumento capitale: termina offerta in opzione

Si è conclusa oggi, mercoledì 27 marzo, l'offerta delle azioni Juventus nell'ambito dell'aumento di capitale del club bianconero. La stessa società fa sapere che è stato sottoscritto il 97,6% delle azioni, per un ammontare complessivo pari a circa 195,1 milioni di euro. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 3 aprile

Si è conclusa oggi, mercoledì 27 marzo, l'offerta delle azioni Juventus nell'ambito dell'aumento di capitale del club . In particolare, al termine dell’offerta in opzione per l’aumento di capitale da 200 milioni lanciato nelle scorse settimane dalla società bianconera, la stessa ha fatto sapere che “ è stato sottoscritto il 97,6% delle azioni, per un ammontare complessivo pari a circa 195,1 milioni di euro ”, aggiungendo poi che “L’azionista di maggioranza EXOR N.V. ha sottoscritto le Nuove Azioni pro quota in relazione alla propria partecipazione”.

I numeri del comunicato

Il periodo di offerta delle nuove azioni era stato aperto l'11 marzo, mentre i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 3 aprile. Inoltre, in base a quanto fa sapere la Juventus, "sono stati esercitati 246.628.440 diritti di opzione per la sottoscrizione di 123.314.220 nuove azioni, per un controvalore di 195.083.096,04 euro". Il club ricorda inoltre che "Il socio di maggioranza EXOR si è impegnato a sottoscrivere e liberare, al prezzo di sottoscrizione, le Nuove Azioni che non dovessero essere sottoscritte al termine dell’Offerta in Borsa".