Vigilia di Fiorentina-Milan per Stefano Pioli che ha presentato in conferenza stampa il match del Franchi. "Pensiamo soltanto al presente, non al futuro. Il distacco dall'Inter è reale, loro sono stati eccezionali, ma noi siamo competitivi e vogliamo finire al meglio". Il match è in diretta sabato 30 alle 20.45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW