"Altro che Pasqua, oggi è Natale". La battuta di un tifoso interista riassume alla perfezione il simpatico momento vissuto oggi ad Appiano Gentile, fuori dal centro sportivo nerazzurro, tra il portiere Yann Sommer e una sua tifosa. Il giocatore svizzero, che oggi ha ripreso a lavorare in gruppo e sarà a disposizione contro l'Empoli, si è fermato ai cancelli del Suning Training Centre con la sua auto per firmare autografi e concedere selfie ai tifosi presenti. All'improvviso è comparsa una ragazza cinese, che ha iniziato a inondare Sommer di regali. Una serie di doni preparati con cura e amore, da una maglia e una busta personalizzate, con il ritratto e il nome del giocatore, fino a un bracciale e a un biglietto. Chissà cosa ci sarà scritto dentro. In ultimo, tra lo stupore divertito e un po' imbarazzato del portiere e i sorrisi degli altri tifosi, la ragazza ha donato a Sommer il peluche di un panda. Alla fine Sommer ha scattato qualche selfie con il cellulare della tifosa, tornata di sicuro soddisfatta a casa per essere riuscita a incontrare il suo idolo e a parlarci.