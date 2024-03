Inzaghi recupera Sommer: titolare con l'Empoli?

Il portiere svizzero, che era uscito durante il match contro la Danimarca nell’ultima sosta per le nazionali a causa di una distorsione alla caviglia, ha svolto tutto l’allenamento in gruppo ed è disponibile per il match contro l’Empoli. Ancora a parte de Vrij e Arnautovic che puntano al rientro contro l’Udinese

Buone notizie in casa Inter: Yann Sommer ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e torna a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro l’Empoli in programma lunedì 1 aprile. L’allenatore nerazzurro valuterà nei prossimi giorni il suo impiego dal 1’: se l'ex Bayern non dovesse essere rischiato, è pronto Audero per rimpiazzarlo. Lo svizzero si era infortunato durante il match amichevole contro la Danimarca: per lui una distorsione alla caviglia.