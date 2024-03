Allegri: "Kean titolare. Futuro? Non ci penso ora"

Per la Lazio si tratta di una rivoluzione con il passaggio da Sarri a Tudor. Si può fare un cambio in due settimane? Di Tudor si passava di tuo possibile successore...

"Non so se due settimane bastano, ma il calcio è difficile da spiegare. Già mentalmente la Lazio avrà qualcosa in più e sarà aggressiva, inoltre a livello tecnico ha molti giocatori importanti che danno alternative in attacco"