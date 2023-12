Contro la Roma Walter Mazzarri è diventato il decimo allenatore della storia del campionato italiano (dal 1929 ad oggi) ad aver tagliato il traguardo delle 500 presenze in A. Solo nove hanno più panchine di lui, e tra gli allenatori attualmente in carica solo Gasperini lo batte. Ma chi altro c'è nella classifica all time? Ecco la top 20 di Opta

