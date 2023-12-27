Luciano Spalletti si prepara a tagliare il traguardo storico delle 600 panchine in Serie A: lo festeggerà alla prossima partita, dopo la sosta per le Nazionali, contro il Venezia (da ex). Davanti a lui, nella classifica all-time, solo cinque allenatori: tra questi anche Gasperini, che invece punta al podio. Il primo? Ha chiuso la carriera con quasi 800 panchine in A... (dati Opta)
- 422 panchine in A
- Con Inter e Roma
- 437 panchine in A
- Con Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio
- 441 panchine in A
- Con Cremonese, Como, Atalanta, Torino, Napoli, Fiorentina e Novara
- 449 panchine in A
- Con Milan, Torino, Lazio, Udinese e Inter
- 455 panchine in A
- Con Milan, Roma e Juventus
- 486 panchine in A
- Con Parma, Juventus, Milan e Napoli
- 490 panchine in A
- Con Cesena, Sampdoria, Inter, Torino, Fiorentina, Avellino e Ascoli
- 501 panchine in A
- Con Fiorentina, Cagliari, Torino, Bologna, Milan, Inter e Roma
- 501 panchine in A
- Con Cagliari, Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter e Sampdoria
- 503 panchine in Serie A
- Con Parma, Chievo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan
- 507 panchine in A
- Con Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter, Torino e Cagliari
- 555 panchine in A
- Con Atalanta, Vicenza, Udinese, Bologna, Palermo e Parma
- 555 panchine in Serie A
- Con Cagliari, Milan, Juventus e Napoli
- 580 panchine in A
- Con Roma, Fiorentina, Lazio, Bologna e Sampdoria
- 599 panchine in A
- Con Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Inter, Napoli e Juventus
- 635 panchine in A
- Con Milan, Varese, Fiorentina, Roma e Verona
- 648 panchine in A
- Con Genoa, Inter, Palermo, Atalanta e Roma
- Attualmente attivo in Serie A
- 689 panchine in A
- Con Milan, Juventus, Inter, Cagliari e Fiorentina
- 747 panchine in A
- Con Triestina, Padova, Milan, Torino e Fiorentina
- 792* panchine in A
- Con Ascoli, Fiorentina, Catanzaro, Lecce, Cagliari, Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Brescia e Livorno