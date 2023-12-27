 Serie A, gli allenatori con più panchine nella storia | Sky Sport
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Spalletti verso quota 600 panchine in Serie A: la classifica all-time

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Luciano Spalletti si prepara a tagliare il traguardo storico delle 600 panchine in Serie A: lo festeggerà alla prossima partita, dopo la sosta per le Nazionali, contro il Venezia (da ex). Davanti a lui, nella classifica all-time, solo cinque allenatori: tra questi anche Gasperini, che invece punta al podio. Il primo? Ha chiuso la carriera con quasi 800 panchine in A... (dati Opta)

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