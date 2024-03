Solo 7 punti nelle ultime 9 gare per i bianconeri, battuti all'Olimpico in una sfida analizzata da Allegri: "Abbiamo gestito male il finale, non si può prendere gol così. Però non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che devono stare sereni e ritrovare la fiducia". Nessun dubbio sull'obiettivo stagionale: "Centreremo la Champions anche all'ultima giornata se necessario". E sul modulo: "Ultimamente abbiamo sempre giocato così. Martedì c'è ancora la Lazio in Coppa Italia, riprendiamo il cammino"

Non arriva la svolta all'Olimpico, trasferta da dimenticare per la Juventus battuta all'ultimo respiro. Chi festeggia è la Lazio appena affidata a Tudor, vittoriosa al 93' col colpo di testa di Marusic. Ancora un passo falso dei bianconeri, che hanno raccolto solo 7 punti nelle ultime 9 partite di campionato. Un momento delicato per la squadra, che resta al 3° posto in classifica e ritroverà i biancocelesti martedì allo Stadium nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Ad analizzare la sfida è stato Massimiliano Allegri : "I numeri dicono che stiamo facendo male, ci vuole molta calma. Abbiamo ancora punti di vantaggio sulla quinta: centreremo l’obiettivo della Champions anche all’ultima giornata se necessario . Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, questo è un momento non facile da ribaltare. Martedì affrontiamo di nuovo la Lazio in Coppa Italia. Dispiace perdere negli ultimi 10 secondi, rialziamo la testa e continuiamo lavorare". Allegri non ha dubbi sull’obiettivo del club: " Vogliamo credere che entreremo in Champions, non siamo diventati brocchi tutti insieme . Abbiamo lasciato crossare e gestito male due palloni nel finale. C’è poco da parlare, dobbiamo essere arrabbiati e molto dispiaciuti per aver perso così. Riprendiamo il cammino".

"Le 500 panchine in A? Non hanno portato bene..."

L’allenatore bianconero ha proseguito parlando del modulo e della situazione del gruppo: "Il 4-3-3? Ultimamente abbiamo sempre giocato con questo sistema di gioco. Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel finale di primo tempo, dovevamo essere più cattivi. Non si può prendere gol così nel finale. È più il dispiacere per la sconfitta e per come è arrivata". Una Juve a due facce in stagione? Non secondo Allegri: "Stiamo lavorando con grande intensità, mettiamo tutto l’impegno. I ragazzi devono essere orgogliosi della prestazione, le cose cambieranno martedì. Pesano gli episodi, ma i numeri dicono che c’è stata solo una vittoria nelle ultime 9. Stiamo in silenzio e ritroviamo fiducia in noi stessi". E sulle scelte di formazione: "I nazionali hanno viaggiato, martedì giochiamo ancora. Ho preferito fare scelte diverse in corso ma non è una questione di cambi, non riusciamo a fare risultato nonostante ci siano impegno e professionalità. Le mie 500 panchine in Serie A? Non hanno portato bene a 5 secondi dalla fine… Però siamo in corsa sue due obiettivi, i ragazzi devono stare sereni".