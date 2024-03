Le parole dell'allenatore del Bologna Thiago Motta a due giorni dalla sfida contro la Salernitana: "Ho ritrovato bene la squadra, chi è andato in nazionale ha giocato e chi è rimasto qui ha fatto buoni allenamenti. Stiamo bene. Pressione? Abbiamo la responsabilità di continuare per questa squadra con grande impegno e concentrazione. Affrontiamo la Salernitana che si gioca la salvezza e ha cambiato allenatore, sono stimoli che renderanno la partita molto complicata ma siamo pronti per fare la nostra prestazione". Poi le parole su Zirkzee: "E' come se non fosse mai stato fermo, ha recuperato in fretta con intensità e l'ho visto in grande forma. Oggi sta bene e vedremo per lunedì quanto potrà contribuire". Su Calafiori, che ha giocato come mezzala con l'Under 21: "L'ho visto bene, io lo vedo sempre bene perché il suo atteggiamento è fantastico. E' sempre disponibile a fare qualsiasi ruolo e serve da esempio per tutti gli altri. Appena tornato dalla nazionale, dove ha fatto 12 chilometri, stava già bene al primo allenamento con noi. Da allenatore vorrei avere tutti giocatori così duttili, perché si potrebbero avere rose più ridotte dove tutti possono sentirsi importanti". I rumors di mercato che interessano la squadra: "I ragazzi si stanno impegnando allo stesso modo fin dal primo giorno quando eravamo in ritiro. Noi pensiamo a preparare la partita con la Salernitana e tutto il resto conta poco. Sono contento del momento che stiamo attraversando perché siamo in grado di competere con tutte le squadre che ci troviamo di fronte e adesso dobbiamo approfittare della situazione con grande concentrazione e attenzione". Sul centrocampo: "Fabbian mi piace tanto, ha fatto bene da mezzala e da esterno d'attacco e non è il minutaggio a fare la differenza. Lui è pronto a giocare 5 minuti o 96 e anche questo è da esempio per gli altri". Infine su Karlsson: "Non l'ho mai visto male dal punto di vista mentale, è chiaro che oggi non può avere lo stesso ritmo degli altri ed è normale visto che è stato tanto tempo fermo. Vedremo per il futuro come potrà contribuire al bene della squadra".