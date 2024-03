Dove vedere Fiorentina-Milan in tv

I numeri di Fiorentina e Milan

Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide tra Fiorentina e Milan in Serie A: 1-1 il 22 febbraio 2020 al Franchi, completano il parziale sette successi rossoneri e quattro vittorie viola. La Fiorentina ha vinto le ultime due partite al Franchi contro il Milan in campionato, i viola potrebbero ottenere tre successi casalinghi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1972 e il 1974. La Fiorentina ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (una vittoria), incluse le due più recenti; i viola non registrano tre pareggi consecutivi in Serie A dal periodo tra febbraio e giugno 2020. Nessuna squadra ha sia guadagnato più punti (15 in sei trasferte) che segnato più gol del Milan fuori casa in Serie A nel 2024 (15): record in entrambe le graduatorie al pari dell’Inter, ma con una partita in più per i rossoneri. Il Milan è la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati a gara in corso nei cinque principali campionati europei in questa stagione: 14, record per i rossoneri in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, mentre in generale dal 1994/1995 hanno fatto meglio solo il Napoli (16 nel 2022/23), la Fiorentina (17 nel 2022/23) e l’Atalanta (20 nel 2019/20 e 21 nel 2020/21). Da una parte la Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol di testa (12) in questa stagione di Serie A, dall’altra il Milan è quella ad aver subito meno reti con questo fondamentale (uno) nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.