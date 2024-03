Dove vedere Genoa-Frosinone in tv

La partita tra Genoa e Frosinone, valida per la 30^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 marzo alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Frosinone

Il Genoa è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), perdendo però quella più recente, lo scorso 26 novembre; solo due volte nella loro storia in Serie A i ciociari hanno vinto entrambe le partite stagionali contro una singola squadra: contro Verona ed Empoli, in entrambi i casi nel 2015/16. Il Genoa non ha ancora subito gol al Ferraris contro il Frosinone in Serie A: vittoria 4-0 il 3 aprile 2016 e pareggio 0-0 il 3 marzo 2019; l’ultima formazione contro cui il Grifone ha registrato tre clean sheet nelle prime tre gare casalinghe in Serie A è stata il Lecce tra il 1989 e il 1994. A partire dallo scorso dicembre, il Genoa è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A (otto), considerando i maggiori cinque campionati si tratta di un record condiviso con il Cadice nel periodo (otto). Il Genoa ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato, solo una volta in questa stagione di Serie A il Grifone ha registrato quattro match di fila senza vittoria: tra novembre e dicembre 2023 (striscia iniziata proprio con la sconfitta contro il Frosinone). Soltanto il Granada (due) ha guadagnato meno punti in trasferta del Frosinone (tre) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; in più, solo il Bochum (35) ha subito più gol dei ciociari in match fuori casa (34).