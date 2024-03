Fa assist di tacco e poi gol in fuga per la vittoria nella sua duecentesima partita in rossonero. Nel 2023 segnava o faceva segnare ogni 2,22 partite, nel 2024 ogni 1,2. Intanto il Milan ha guadagnato 13 punti sulla Juve e Loftus-Cheek è sempre più decisivo: è già il secondo miglior inglese della storia del club

FIORENTINA-MILAN 1-2: HIGHLIGHTS