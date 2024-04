Al termine del match pareggiato 0-0 a Lecce, De Rossi protesta per il rigore non concesso dall'arbitro Marcenaro per un contatto in area tra Zalewski, Falcone e Blin: "Il rigore era netto e non ci è stato dato: a me piace un calcio dove episodi così non sono rigore, non sono in disaccordo, però le regole devono essere sempre uguali. Ne ho visti fischiare tantissimi con degli impatti meno forti". Sabato c'è la Lazio: "Sarà un derby bellissimo, un match molto importante e difficile"

La Roma torna da Lecce con un punto prezioso. Tanta sofferenza, Svilar è risultato decisivo per lo 0-0 finale. Ma al termine del match Daniele De Rossi, intervenuto al microfono di DAZN, ha reclamato per un rigore non concesso dall’arbitro Marcenaro. Al 54’ c’è un contatto all'interno dell'area del Lecce: Falcone in uscita si scontra con Zalewski, anche Blin è in ritardo finisce addosso al giocatore della Roma, ma per il direttore di fara non c'è fallo. De Rossi non la pensa così: "Dal campo non ho visto niente, ma abbiamo rivisto l’azione con il tablet. Il rigore era netto e non ci è stato dato. Peccato, per noi era importante vincere anche quando giochiamo partite meno brillanti. A me piace un calcio dove episodi così non sono rigore, non sono in disaccordo, però le regole devono essere sempre uguali, altrimenti diventa difficile per noi capire. Ne ho visti fischiare tantissimi con degli impatti meno forti o con delle immagini in cui si vedeva appena un tacchetto che sfiorava un piede. Se c’è un rigore, lo devi dare".