Nel pre partita di Inter-Empoli, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, ha parlato a Dazn del caso che ha coinvolto Acerbi e Juan Jesus. "Noi siamo stati zitti volutamente, è una pagina amara per il mondo del calcio, da qualsiasi punto di vista da cui si possa analizzare. Noi abbiamo chiesto ad Acerbi di farci il resoconto di quello che è successo in campo. Lui ha raccontato la sua verità, noi non avevamo dubbi nel credere alla sua versione e non avevamo riscontri di un comportamento di discriminazione razziale nei confronti dell'avversario. Pertanto lo abbiamo affiancato con il nostro avvocato e il giudice ha espresso la sua posizione".