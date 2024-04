La Juventus ha riassaporato la vittoria. Un successo che mancava da più di un mese: il 3-2 contro il Frosinone. Il 2-0 sulla Lazio è una buona ipoteca sulla conquista della finale, a patto di rivedere la Juve vista nel secondo tempo. Attenta e propositiva con Vlahovic e Chiesa soprattutto in condizione ottimale. I gol sono i loro. Insieme non segnavano dal 16 gennaio, in generale è appena la quarta volta in stagione. Al di lá dei gol dei due attaccanti di certo si é rivista una Juventus più cattiva e concentrata in fase difensiva. Alla lazio ha concesso poco o nulla ed é un aspetto che consente ad Allegri di ritrovare un po' di ottimismo. Adesso bisognerà vedere sul campo se questa vittoria, la difesa attenta e un attacco ritrovato abbiano regalato alla squadra quella energia e quell'entusiasmo che mancavano per trasferirli al campionato. Il test contro la Fiorentina di domenica sera sarà già probante. Il primo di una serie di match complicati per la Juventus che adesso punta dritto a consolidare la partecipazione alla super Champions. Allegri nel post partita é stato molto misurato. Non bisogna esaltarsi per una vittoria. Questa era la Coppa Italia, ma adesso bisogna sistemare il campionato ha detto, con l'umore di chi probabilmente ha digerito poco le critiche piovute in questi due mesi. Chiudere questo finale di stagione in crescendo, centrare bene un posto in Champions e vincere la Coppa Italia. Solo cosi la stagione verrebbe archiviata come positiva ha chiosato Federico Chiesa. A quel punto si potrà pensare alla Juventus che verrá.