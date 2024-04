L'attaccante ha saltato l'allenamento per una lieve sindrome influenzale, ma non preoccupa in vista della sfida da ex contro la Fiorentina, in programma domenica sera. Ancora a parte Milik, per il resto Allegri avrà tutti a disposizione

Messa da parte l'andata delle semifinali di Coppa Italia, per la Juventus è tempo di ricominciare a correre anche in campionato (l'ultima vittoria il 25 febbraio). I recenti risultati negativi hanno, infatti, rimesso in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions e per i bianconeri non si può più sbagliare. Il prossimo appuntamento è quello contro la Fiorentina, in programma domenica alle 20.45, una sfida mai banale dove Allegri punterà, probabilmente, sulla coppia di attaccanti ex proprio dei viola: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, entrambi mai a segno da avversari contro la loro vecchia squadra. Il 26enne italiano non ha preso parte all'allenamento di oggi alla Continassa a causa di una lieve forma influenzale, ma non preoccupa in vista del match dell'Allianz di domenica sera.