In quello che sarà il suo quindicesimo derby -e probabilmente l'ultimo con la Lazio- il centravanti cercherà di stabilire un altro record, per diventare il biancoceleste che ha segnato più gol alla Roma. E per il futuro dell'attacco piace il greco Ioannidis

Quando di una storia già si intuisce il finale c’è magari il rischio di perderne il gusto. Ma se ci sono ancora delle pagine da scrivere magari il finale può avere sfumature diverse. Il prossimo sarà il quindicesimo derby di Ciro Immobile . Possibile diventi anche l’ultimo . Non è più un mistero. Perché l a volontà di dirsi addio è comune. Certo il contratto fino al 2026 a quasi 5 milioni a stagione bonus compresi non è un dettaglio . Ne ha saltati per infortunio tre degli ultimi quattro e sta vivendo la sua annata più difficile anche a livello di feeling con l’ambiente. Eppure rimane l’uomo copertina di questa sfida. In cui ha segnato 6 gol; con un altro eguaglierebbe il primato di reti di un giocatore biancoceleste contro la Roma . Sarebbe l’ennesimo record di una collezione infinita.

Lazio, Ioannidis per l'attacco del post Immobile

Immobile lo giocherà dall’inizio, questo derby? Probabile. Ma è uno degli interrogativi che Tudor si porterà dietro anche nella delicata fase di trasformazione tattica che accompagnerà alla rifondazione estiva. Soprattutto in attacco. Già da tempo la società sta seguendo con interesse Fotis Ioannidis centravanti greco classe 2000 del Panathinaikos, 21 gol stagionali di cui 5 in questa edizione dell’Europa League. Prezzo del cartellino non inferiore ai 15 milioni e tanta concorrenza. Trattativa non facile ma un ulteriore indizio di come questo possa davvero diventare un ultimo Ciro di derby…