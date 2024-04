Lukaku in calo, il derby (l'ultimo?) come riscatto

Dentro una partita di alta intensità emotiva e fisica come il derby, servirà gestire questi aspetti coniugando i gesti tecnici in grado di fare la differenza. Romelu Lukaku ha le caratteristiche tattiche per spaccare partite come queste. Un gol decisivo spazzerebbe via anche la flessione realizzativa degli ultimi tempi. Un inizio di stagione esplosivo, almeno fino a dicembre. Un gol ogni 152' e 14 reti nella gestione Mourinho. Poi, giocandole sempre tutte, compresa la nazionale, ha pagato anche una flessione atletica, con 4 reti nella gestione De Rossi, una ogni 271'. Una spiccata proposta offensiva con De Rossi che ha prodotto 28 gol nelle prime 11 partite e anche tante occasioni per Lukaku, non lucidissimo a finalizzare.