L'attaccante biancoceleste ha rimediato in Coppa Italia una forte distorsione alla caviglia sinistra che lo terrà lontano dai campi per almeno tre settimane: l'obiettivo è tornare per il ritorno contro la Juve

Brutte notizie per Igor Tudor. L'allenatore croato non avrà a disposizione Zaccagni non solo per il derby ma anche per almeno le due successive partite di campionato. L'esterno d'attacco ha, infatti, ha subito una forte distorsione alla caviglia sinistra, con interessamento dei legamenti, che lo terrà fuori per circa tre settimane. Il giocatore biancoceleste svolgerà nuovi controlli nei prossimi giorni, ma è già certo di saltare i prossimi match contro la Roma - le ultime due vittorie nel derby le ha decise lui con i suoi gol -, la Salernitana e il Genoa: infortunatosi contro la Juve nell'andata della semifinale di Coppa Italia, l'obiettivo è rientrare per la gara di ritorno del 23 aprile, dove la Lazio cercherà di ribaltare il 2-0 dello Stadium.