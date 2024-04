Vigilia di campionato per il Milan, che domani alle 15 ospiterà il Lecce a "San Siro". Stefano Pioli è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione: "Arriviamo nel momento clou della stagione in buone condizioni, sia fisiche che mentali. Nelle scelte di formazione non penserò alle prossime partite, sono focalizzato su domani. Thiaw non sarà convocato, speriamo di averlo a disposizione per l'impegno di giovedì contro la Roma"

