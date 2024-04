Carnevali: "Partita condizionata dall'arbitraggio"

Il dg del Sassuolo commenta il pari di Salerno e lo fa non senza note polemiche: "Non siamo abituati a recriminare contro gli arbitri, ma ci sono gare in cui siamo stati danneggiati. Oggi in entrambi i gol della Salernitana e specie sul secondo c'è un fallo su Defrel. Ci giochiamo la Serie A e non si possono commettere errori banali". Sulla squadra: "Abbiamo dimostrato di avere le possibilità di venire fuori da questa situazione"

C'è molto rammarico per il pareggio di Salerno ma anche note polemiche nelle parole del dg del Sassuolo Giovanni Carnevali che contesta entrambi i gol segnati dai padroni di casa: "Tengo a precisare che Ballardini si è arrabbiato dopo aver guardato le immagini e per questo non è venuto a fare le interviste - dice - C'è disappunto, noi come società non siamo abituati a recriminare contro gli arbitri ma ci sono delle situazioni in alcune gare importanti in cui abbiamo avuto danni notevoli. In entrambi i gol che abbiamo subito stasera, nel rigore e nel contatto Defrel-Pirola prima della rete di Maggiore. Credo che in occasione del 2-2 sia successo qualcosa di clamoroso, c'è una spallata netta di Pirola su Defrel, non esiste, ci giochiamo tanto, ci giochiamo la Serie A e non si può cadere in questi errori banali. C'è nche il VAR altrimenti, cosa ci sono a fare?"