Bastoni e De Vrij verso il forfait dopo che non si sono allenati nemmeno questo sabato. Chance dal 1' dunque per Carlos Augusto, mentre fra i pali l'Inter ritrova Sommer. Udinese col 352 con Thauvin-Success davanti, ma resta viva l'ipotesi 3511 con Pereyra avanzato e l'ingresso di Ehizibue in fascia. Udinese-Inter è live lunedì alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

