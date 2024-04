Dove vedere Cagliari-Atalanta

La partita tra Cagliari e Atalanta, valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 7 aprile alle 18 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Atalanta

Cagliari e Atalanta non pareggiano un incontro in Serie A da ben 17 sfide consecutive, con sette vittorie sarde e 10 bergamasche in questo parziale; l’ultimo pareggio risale al 20 gennaio 2013 (1-1, autogol di Canini e rete di Stendardo). L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Cagliari in Serie A (una sconfitta), segnando esattamente due gol in media a partita in questo parziale, per un punteggio aggregato di 12-5. L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro il Cagliari in Serie A, tutte sotto la guida di Gian Piero Gasperini e nella sua storia nella massima serie non ha mai ottenuto cinque successi esterni di fila contro una singola avversaria. Il Cagliari ha perso solo una delle ultime sei gare in Serie A (2 vittorie, 3 pareggi), dopo una serie di quattro sconfitte consecutive in cui aveva incassato ben tre gol in media a partita, calata ad una rete a match nelle successive sei sfide. La sfida contro il Cagliari sarà la terza trasferta consecutiva affrontata dall’Atalanta in Serie A, dopo il 2-2 contro la Juventus e il successo per 3-0 a Napoli; da inizio 2024, la Dea ha perso fuori casa solo sul campo dell’Inter il 28 febbraio. Sfida tra due dei quattro allenatori di questo campionato con più panchine in Serie A: guida questa classifica Gian Piero Gasperini (552), seguito da Allegri (500), Pioli (485) e appunto Claudio Ranieri (467); dei loro 11 incroci nella competizione, solo uno è finito in parità, quattro vittorie per il tecnico della Dea e sei per quello dei sardi completano il bilancio.