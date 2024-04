Chiamatelo Mr. Presente. Daniele De Rossi vive il momento, se lo gode e cerca di non pensare al futuro. Quel futuro che si sta costruendo a suon di risultati positivi, compreso l'ultimo che rappresenta un altro mattoncino per sperare nella qualificazione in Champions e che nella capitale non rappresenta mai una banalità. 26 punti in 11 giornate, un bottino al cui confronto solo Rudi Garcia (con 31) e Di Francesco (27) sono riusciti a far meglio. Per l'allenatore della Roma era fondamentale vincere il suo primo derby da mister e le ragioni di cuore, questa volta, potrebbe addirittura collocarsi all'ultimo posto. Serviva una vittoria per ridonare la luce al lato giallorosso che, nella stracittadina, arrivava da 4 derby di fila senza vincere e senza segnare. Serviva una vittoria, poi, per cancellare il pareggio di Lecce, "la peggior prestazione" anche a detta dello stesso De Rossi, e riprendere la corsa verso il 4° posto (e 5° se il ranking dovesse aggiungere un posto alle italiane tra le prossime qualificate): fallire di nuovo l'appuntamento con i tre punti, infatti, avrebbe rischiato di minare ulteriormente le certezze giallorosse ritrovate dopo il cambio di allenatore. E un successo nel derby è linfa vitale verso un finale di stagione ricco di impegni, dal campionato all'imminente doppio confronto in Europa League contro il Milan, come era stato per l'ultimo vinto nel 2022, parte del viatico che avrebbe condotto l'allora squadra di Mou a centrare la qualificazione in Europa e vincere la Conference League.