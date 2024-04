Dove vedere Frosinone-Bologna

La partita tra Frosinone e Bologna, valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 7 aprile alle 12.30 in diretta su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Francesco Cosatti e Marco Nosotti. Inoltre appuntamento con 'La Casa dello Sport-Day' dalle ore 11.30 e dalle 14.30 con Giorgia Cenni in compagnia di Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi in collegamento da Frosinone.

I numeri di Frosinone e Bologna

Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Frosinone e Bologna in Serie A: due vittorie per parte e un pareggio. Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 22 ottobre, il Bologna potrebbe vincere due gare di fila contro il Frosinone per la prima volta nel massimo campionato. Il Frosinone è imbattuto in due precedenti casalinghi contro il Bologna in Serie A senza subire alcun gol: vittoria 1-0 il 3 febbraio 2016 e pareggio 0-0 il 26 agosto 2018. Da inizio febbraio 2024 nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Frosinone in Serie A (due in otto match, al pari della Salernitana), nello stesso periodo soltanto l’Inter (25) ha ottenuto più punti del Bologna (24: 8 vittorie, una sconfitta in nove match) nel massimo campionato. Dopo l’1-1 contro il Genoa, il Frosinone potrebbe pareggiare due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre, contro Salernitana e Fiorentina in quel caso. Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol, i rossoblù non ottengono tre successi di fila senza concedere gol in Serie A dal febbraio 1973, con Bruno Pesaola allenatore. Il Bologna ha guadagnato 57 punti in 30 gare di questo campionato, l’ultima volta che gli emiliani hanno ottenuto più punti in una stagione intera di Serie A, considerando sempre tre punti a vittoria, risale al 1966/67 (63 in quel caso, con 3° posto a fine torneo). La curiosità: Riccardo Orsolini è il giocatore italiano ad aver segnato più gol (10) considerando i maggiori cinque campionati europei 2023/24. In più, il classe ’97 è ad una sola rete di distanza dal suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (11 reti nel 2022/23).