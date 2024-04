La sfida dello Stirpe tra Frosinone e Bologna apre la domenica di Serie A. Di Francesco sceglie Cheddira come riferimento offensivo, supportato da Soulé e Reinier. Thiago Motta ripropone Zirkzee dal 1', con alle spalle il tridente Orsolini-Ferguson-Saelemaekers. In avvio grande chance per Cheddira, salva Skorupski. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD