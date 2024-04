Dove vedere Monza-Napoli

La partita tra Monza e Napoli, valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 7 aprile alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Napoli

Nei tre incontri disputati finora in Serie A, Monza e Napoli non hanno mai ripetuto lo stesso risultato: una vittoria casalinga a testa e un pareggio, arrivato nella gara di andata (0-0, 29 dicembre 2023). Dopo non aver mai battuto il Napoli nelle prime sei sfide casalinghe (3 pari, 3 sconfitte), disputate tra Serie B e Coppa Italia tra il 1962 e il 1999, il Monza ha vinto il match interno più recente in Serie A: 2-0 il 14 maggio 2023, con le reti di Dany Mota e Andrea Petagna. Il Monza ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (2 sconfitte), raccogliendo gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 16 partite disputate in campionato (6 pari, 6 sconfitte); tuttavia, ha perso la sfida più recente, sul campo del Torino (0-1). Il Napoli ha ottenuto 45 punti dopo 30 gare stagionali in Serie A, non aveva un rendimento così basso a questo punto del campionato dalla stagione 2009/10, quando con esattamente lo stesso bottino di punti di quest’anno chiuse il torneo al sesto posto. Il Napoli, reduce dalla sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Atalanta, ha già incassato due ko di fila in questo campionato, lo scorso dicembre sotto la guida di Walter Mazzarri, perdendo la prima delle due partite proprio 0-3 al Maradona (vs Inter), seguita dallo 0-1 sul campo della Juventus. Il Monza ha vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe (1 pareggio, una sconfitta), inclusa la più recente (1-0 vs Cagliari); i brianzoli non vincono due match di fila all’U-Power Stadium in Serie A da novembre 2022, contro Verona (2-0) e Salernitana (3-0).