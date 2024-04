Juve a due facce. E quel secondo tempo coi viola…

Se vincere è l'unica cosa che conta allora alla Juventus possono essere soddisfatti perché la vittoria contro la Fiorentina consente alla Juve di mantenere a distanza la Roma e allungare sul Bologna e sull’Atalanta. Possono essere soddisfatti soprattutto in un periodo come questo in cui alla Juventus le vittorie erano l'eccezione e non la regola come nella prima parte della stagione. Ma ci sono aspetti che comunque devono far riflettere la squadra e l'allenatore. Perché abbiamo visto un primo tempo con una Juventus propositiva che ha attaccato, segnato un gol e altri 3 annullati per fuorigioco, e una Fiorentina mai in grado di impensierirla. Ma abbiamo anche visto un secondo tempo in cui la squadra dopo un paio di situazioni di contropiede gestiti male, ha praticamente smesso di giocare, concedendo campo alla Fiorentina.