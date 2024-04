Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

Serie A

La Juve torna a vincere e allunga sul Bologna quarto, fermato a Frosinone. In attesa dell'Inter capolista, vince anche il Milan sempre secondo. Alla Roma il derby, vittoria per il Napoli e ko per l'Atalanta con colpo salvezza del Cagliari. Il Genoa vince a Verona, torna al successo l'Empoli che batte il Torino. Male il Sassuolo a Salerno: 2-2 il finale. La classifica con l'ordinamento della Lega Serie A