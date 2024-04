Sette partite per cambiare il corso della stagione, quattro in casa e tre in trasferta. Se il Napoli vuole tenere aperto il discorso qualificazione almeno per l'Europa League deve migliorare il rendimento al Maradona, che finora è inferiore a quello in trasferta per media punti

