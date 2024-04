Il Giudice sportivo ha chiesto un supplemento d'indagine per l'esultanza di Mancini nel derby Roma-Lazio. Mentre sono 11 gli squalificati per il prossimo turno di campionato. Tra loro anche Pavard e Lautaro che saranno quindi a disposizione per il Derby. Da verificare le condizioni di Immobile e Romagnoli che sono in dubbio. Ecco la situazione squadra per squadra di indisponibili, squalificati e recuperabili

