Brutte notizie per il Torino prima del derby: Pietro Pellegri ha subito una lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro, che lo costringerà a saltare la partita con la Juventus, in programma sabato alle 18 all'Olimpico Grande Torino. L'attaccante classe 2001 non era stato convocato per la trasferta con l'Empoli, persa dai granata 3-2, proprio a causa di un problema muscolare. Non sono chiari i tempi di recupero, ma è probabile che Pellegri sarà indisponibile anche le partite contro Frosinone e Inter.