Dove vedere Torino-Juventus

La partita tra Torino e Juve, valida per la 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 13 aprile alle 18 in diretta sull’app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Juventus

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Torino in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte di 35 vittorie granata e 45 pareggi. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite di Serie A contro il Torino (13 vittorie, 4 pareggi) e ha vinto le ultime tre, ma in questa serie positiva non è mai arrivata a quattro successi consecutivi; nella competizione i bianconeri non sono mai arrivati a 18 partite senza sconfitte contro i granata (17 anche tra dicembre 1995 e novembre 2014). La Juventus ha segnato in tutte le ultime 15 trasferte contro il Torino in Serie A e per i bianconeri si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne in gol; le uniche squadre contro cui ha fatto meglio sono Atalanta (21) e Lazio (18). Il Torino ha perso cinque delle ultime sette partite contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A nelle prime tre posizioni (2 vittorie); l’ultima volta che, invece, ha sfidato la Juventus nei primi tre posti in classifica in campionato risale al 3 aprile 2021, pareggiando 2-2 in casa. Il Torino ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in casa in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2023/24 (10 anche Inter e Bologna) – inoltre i granata non sono mai arrivati a 11 clean sheet interne in una singola stagione di Serie A. La Juventus ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (un pari), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 (10 vittorie, 3 pareggi); i bianconeri non arrivano a cinque gare esterne di fila senza successi in un singolo campionato dal periodo tra marzo e maggio 2010 (sei in quel caso, con Alberto Zaccheroni in panchina).