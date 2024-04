Stadio a San Donato, respinta mozione minoranza

Da San Donato arriva una buona notizia per il Milan, in merito al progetto del nuovo stadio che il club vorrebbe costruire nel comune milanese: respinta in Consiglio Comunale la mozione della minoranza per sospendere l’iter relativo all’accordo di programma. Questo significa che nei prossimi giorni verrà avviata la procedura che coinvolgerà tutti gli enti interessati alla realizzazione del progetto (Regione, Città Metropolitana, Comune di Milano, Autostrade, Ferrovie etc). Un iter che durerà non meno di 18 mesi e che, in caso di risoluzione di tutte le problematiche relative a viabilità e trasporti, condurrà all’inizio dei lavori per il nuovo impianto. Fermo restando che è ancora viva l’opzione della ristrutturazione di San Siro, proposta a Milan e Inter dal sindaco di Milano e allo studio in questi mesi.