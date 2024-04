Dove vedere Lazio-Salernitana

La partita tra Lazio e Salernitana, valida per la 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 12 aprile alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Salernitana

Lazio e Salernitana non hanno mai pareggiato in Serie A, con cinque vittorie biancocelesti e quattro granata; tra le avversarie contro cui i campani non hanno collezionato nemmeno un pari nella competizione, la squadra capitolina è quella contro cui contano più incontri (nove). Dopo aver vinto i primi tre incontri casalinghi di Serie A contro la Salernitana, la Lazio ha perso il più recente, il 30 ottobre 2022; in tutte queste quattro sfide sono sempre stati realizzati almeno tre gol. La Lazio ha registrato una vittoria e una sconfitta nelle prime due gare in Serie A con Igor Tudor; l’ultima volta che ha perso due delle prime tre partite in campionato con un nuovo allenatore risale ad agosto-settembre 2014 – 1 vittoria, 2 sconfitte nell’inizio della gestione Pioli. Dopo una serie di tre sconfitte interne consecutive, la Lazio ha vinto la più recente (1-0 vs Juventus); i biancocelesti non arrivano a due successi casalinghi di fila senza subire gol dal periodo tra febbraio e marzo 2023 (contro Sampdoria e Roma). La Salernitana ha ottenuto solo tre punti in campionato nel 2024 (3 pari, 10 sconfitte), nessuna formazione ha fatto peggio nei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni nel periodo (tre anche il Lecco in Serie B). La Salernitana non è riuscita a segnare in otto trasferte in questo campionato, tra Serie A e Serie B nessuna squadra ha fatto peggio nel 2023/24 (otto anche Cosenza e Monza); nelle precedenti due stagioni di massima serie, i campani si erano fermati a sette gare esterne senza reti. Con 37 gol dopo 31 gare giocate in una stagione di Serie A, la Lazio non segnava così poco a questo punto di un massimo campionato dal 2009/10 (27 reti), annata che risulta anche l’unica in cui i biancocelesti hanno fatto peggio di quella attuale – sotto l’aspetto realizzativo – nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).