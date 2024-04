Palladino: "Non è una sfida tra me e Thiago Motta"

Le parole in conferenza dell'allenatore dei brianzoli alla vigilia della trasferta di Bologna: "Loro meritano la posizione che hanno per la continuità dimostrata. Anche noi siamo migliorati, abbiamo intrapreso un grande percorso di crescita". Match in diretta sabato 13 aprile alle 20.45 su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

L'allenatore del Monza ha presentato in conferenza stampa la sfida del 'Dall'Ara', in programma sabato alle 20.45: "Non sarà la sfida tra Motta e Palladino, ma tra Bologna e Monza. Il Bologna ha fatto e sta facendo cose inimmaginabili, qualcosa di incredibile. Merita quella posizione e anche la Champions, per la continuità che ha avuto e per non avere mai avuto cali. Anche noi siamo migliorati e abbiamo fatto meglio: non scordiamoci che lo scorso anno eravamo una neopromossa, abbiamo avuto un grande percorso di crescita".