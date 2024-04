Motta: "Meritavamo vittoria, Monza ostruzionista"

L'allenatore del Bologna è soddisfatto per la prestazione ma rammaricato per una gara in cui a suo dire si è giocato poco: "Troppi giocatori a terra, loro hanno giocato col tempo e con la nostra frustazione". Nello specifico della partita: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione ma la palla non è entrata". Sul futuro: "Non ci penso, penso solo alla Roma, tutto il resto è secondario"

E' un Thiago Motta soddisfatto per la prestazione del suo Bologna ma rammaricato sia per il risultato che per la fluidità della partita: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione nel contesto della partita, abbiamo creato molto e non abbiamo lasciato a loro ripartenze, non mi ricordo tiri in porta del Monza, abbiamo sempre provato a vincere contro una squadra difficile, che si difende bene - spiega - Le perdite di tempo? Non sono arrabbiato ma certe volte ho la sensazione che il calcio italiano stia andando indietro e non in avanti, il nostro calcio deve essere più spettacolare e deve soddisfare la gente e credo che oggi la nostra gente è andata a casa soddisfatta, meritavamo di vincere, la palla non è entrata ma oggi abbiamo giocato molto meglio che con il Frosinone, meritavamo un gol, ma non è arrivato".