Pioli sarà senza Maignan per la partita contro il Sassuolo. Nulla di preoccupante per il portiere francese, ma Pioli ha preferito lasciarlo a riposo a causa di un leggero affaticamento e in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Per il resto provisto un folto turnover, soprattutto in avanti. Ballardini con i dubbi Pedersen ed Erlic, ballottaggio sulla trequarti tra Bajrami e Matheus Enrique

