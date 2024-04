Stefano Pioli non potrà contare su Malick Thiaw per il derby contro l'Inter. Il tedesco era diffidato ed è stato ammonito nel match contro il Sassuolo. In casa Inter a rischio solo Mkhitaryan

Niente derby per Malick Thiaw. Il difensore tedesco del Milan - che era diffidato - è stato ammonito nel corso della gara della 32^ giornata giocata contro il Sassuolo per un braccio largo su Pinamonti. Thiaw non era l'unico ad essere diffidato. Insieme a lui, infatti, c'erano anche Musah (in campo fino al 55') e Tomori (in panchina) che saranno regolarmente a disposizione di Stefano Pioli.