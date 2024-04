Dove vedere Napoli-Frosinone

I numeri di Napoli e Frosinone

Il Napoli ha vinto ognuna delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A; tra le formazioni contro cui vanta il 100% di successi nella competizione, solamente contro il Crotone (6/6) ha disputato più incontri; inoltre quella partenopea è la formazione che ha rifilato più gol ai ciociari nel massimo campionato (18). Il Napoli è una delle quattro squadre contro cui il Frosinone non ha ancora segnato in trasferta in Serie A, con Atalanta, Inter e Parma; i partenopei hanno vinto per 4-0 entrambe le sfide. Il Napoli – reduce dal successo per 4-2 col Monza – solo tre volte in questo campionato è riuscito ad ottenere due vittorie di fila: in due occasioni con Rudi Garcia, tra agosto e settembre scorsi, e in una con Francesco Calzona, tra febbraio e marzo – vs Sassuolo e Juventus. Il Napoli ha mancato l’appuntamento con il gol nell’ultima partita casalinga di Serie A (0-3 contro l'Atalanta) e in questo campionato ha già raggiunto le due partite interne di fila senza reti, tra novembre e dicembre contro Empoli e Inter, la prima con Rudi Garcia in panchina, la seconda con Walter Mazzarri. Il Frosinone, dopo lo 0-0 nell’ultimo turno contro il Bologna, potrebbe registrare due clean sheet di fila per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo ottobre-novembre 2018; tuttavia, quella ciociara è la formazione con più gol subiti (30) da inizio 2024 nella competizione. Il Frosinone non ha ancora vinto una trasferta in questo campionato (4 pari, 11 sconfitte); nelle sue precedenti due stagioni di Serie A, la squadra ciociara ha sempre ottenuto almeno due successi esterni (due nel 2015/16 e quattro del 2018/19). Nelle ultime 18 gare in Serie A, il Frosinone ha vinto solo una volta e perso 12 (5 pari, 12 sconfitte): in questo periodo (che parte da inizio dicembre), solo il Darmstadt (zero match) ha vinto meno e soltanto la Salernitana (13) ha perso più partite dei ciociari nei maggiori cinque tornei europei. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata solo sei volte in questo campionato, nella sua storia in Serie A solo in una stagione ha registrato meno clean sheet dopo 31 gare giocate: quattro nel 1997/98.