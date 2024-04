Loftus-Cheek: "A Roma per vincere, c'è fiducia"

Loftus-Cheek non è riuscito a incidere contro il Sassuolo, ma guarda il bicchiere mezzo pieno: "Non abbiamo iniziato bene e siamo stati subito puniti. Poi abbiamo fatto bene. siamo rientrati in partita, abbiamo rimontato, la squadra ha dimostrato di avere il giusto spirito. Ci sono state cose negative, ma anche positive e da queste dobbiamo ripartire. Ovviamente non siamo contenti del risultato che non ci soddisfa, ma siamo secondi in classifica in campionato e abbiamo ancora la possibilità di qualificarci alle semifinali di Europa League. Dobbiamo restare ottimisti"

