Dove vedere Udinese-Roma

La partita tra Udinese e Roma, valida per la 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 14 aprile alle 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Roma

Dalla stagione 2013/14 l’Udinese ha perso 17 delle 21 sfide di Serie A contro la Roma (3 vittorie, 1 pareggio), nel periodo nessuna squadra ha perso più partite nel massimo campionato contro una singola avversaria (17 anche la Sampdoria contro il Napoli). L’Udinese ha segnato quattro gol nell’ultima partita casalinga contro la Roma in Serie A (vittoria per 4-0 il 4 settembre 2022), tante reti quante nelle precedenti 10 gare in Friuli contro i giallorossi (1 vittoria, 2 pari, 7 sconfitte). Solo la Salernitana (otto) ha ottenuti meno punti dell’Udinese in partite casalinghe in questo campionato (12); infatti, i friulani hanno ottenuto appena un successo in gare interne nel torneo in corso (9 pari, 6 sconfitte), record negativo di vittorie per loro dopo 16 gare interne in una stagione di Serie A. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite di campionato (5 vittorie, 2 pareggi), senza subire gol nelle tre più recenti: l’ultima volta che i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata in quattro gare consecutive in una stagione di Serie A è stata tra febbraio e marzo 2014, con Daniele De Rossi sceso in campo in tutti e quattro gli incontri. L’Udinese ha registrato ben 16 pareggi in 31 incontri di questa Serie A; solo l’Inter nel 2004/05 (17) e l’Empoli nel 2014/15 (17) ne hanno totalizzati di più dopo 32 gare stagionali nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria. La Roma è rimasta imbattuta nelle cinque trasferte con Daniele De Rossi in campionato (3 vittorie, 2 pareggi), solo tre allenatori sono rimasti imbattuti in più gare esterne all’esordio con la Roma in Serie A: Eusebio Di Francesco (sette), Rudi Garcia (otto) e Fabio Capello (sei). Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina della Roma (dalla 21ª giornata), solo l’Inter (26) ha segnato più gol dei giallorossi (24) in Serie A, mentre solo Inter (cinque) e Bologna (sette) hanno subito meno reti dei capitolini (11); questo dato è in totale controtendenza con le conclusioni effettuate e subite, in cui la Roma risulta penultima dal punto di vista offensivo (118, più solo delle 111 della Salernitana) e la peggiore dal punto di vista difensivo (165 tiri concessi agli avversari).