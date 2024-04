La sfida andrà recuperata dal momento della sospensione, ma non potrà essere giocata entro le 24 ore come regolamento prevede: i giallorossi giocheranno giovedì in Europa League. Quale ipotesi restano? Ecco le possibili date

La partita tra Udinese e Roma è stata sospesa al 73 ', quando Ndicka si è accasciato a terra per un malore, toccandosi il petto e richiamando all'intervento lo staff medico: l'ivoriano è uscito in barella, cosciente e facendo un cenno di ok col pollice al suo allenatore- Ma né lui né i giocatori se la sono sentita di proseguire e dunque l'arbitro, d'accordo con l'Udinese ha decretato il rinvio della partita

Le possibili date

La prossima settimana dovrebbe essere esclusa come ipotesi di recupero, visto che la squadra di De Rossi giocherà già lunedì sera, contro il Bologna. Le semifinali di Europa League sono in programma il 2 e 9 maggio e se i giallorossi dovessero qualificarsi l'unica opzione disponibile resterebbe la settimana tra il 13 e 19 maggio, alla vigilia della penultima giornata di campionato e a una settimana dall'ultimo atto di Europa League, a Dublino il 22 maggio. In caso di eliminazione contro il Milan, invece, potrebbero recuperare la parte finale della sfida contro l'Udinese già nella prima settimana di maggio. Un incastro comunque complicato in un calendario già fitto per la squadra di De Rossi che, oltre ai rossoneri, affronterà in serie Bologna, Napoli, Juventus e Atalanta.