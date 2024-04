Inter, attenzione ai gol subiti nel finale

Lo scudetto è dietro l’angolo e la domanda è solo una: quando succederà? La prima opportunità l’Inter l’avrà nel derby , la più suggestiva perché i nerazzurri se la giocheranno contro i cugini in una gara non banale e per la prima volta nella storia della stracittadina con la possibile assegnazione dello scudetto . Per Inzaghi, che ha ricevuto il premio Bearzot, sarebbe la certificazione del grande lavoro fatto fino ad oggi in queste stagioni ricche di vittorie e trofei con prospettiva sul futuro anche a livello di rinnovo, il passaggio successivo alla conquista dello scudetto.

Inzaghi: "Continuare verrà naturale"

"Ci metteremo seduti con la società, parleremo, ci confronteremo, c'è sinergia con la famiglia Inter... continuare verrà naturale ma come in tutte le cose ci si dovrà sedere". Sedersi è l’auspicio per Inzaghi, condizione da evitare per l’Inter chiamata all’ultimo sforzo evitando flessioni, naturali quando si è ad un passo dal tagliare il traguardo. Come nell’incassare gol quando prima le gare venivano messe in ghiaccio. Fino a marzo mai l’Inter aveva subito reti dopo l’ottantesimo. Adesso è successo 3 volte con Atletico Madrid, Napoli e l’ultima in ordine cronologico contro il Cagliari. Dettagli visto il momento e la classifica costruita dalla squadra di Inzaghi in tutti questi mesi e pronta a regalarsi l’ultima gioia stagionale la più attesa e sentita per chiudere il cerchio e guardare il cielo, li dove le stelle brillano, con ancora maggiore orgoglio.