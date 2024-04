Monza a un passo dalla cessione a Orienta Capital

Si avvicina la cessione del Monza dal gruppo Finivest a Orienta Capital Partners. Nel match di sabato scorso a Bologna sugli spalti del Dall'Ara c'era infatti anche Augusto Balestra, socio e uomo immagine del fondo che sta trattando da mesi per rilevare le quote di maggioranza della società. Adriano Galliani resterebbe come amministratore delegato del club

Prosegue in modo spedito la trattativa per la cessione del Monza dal gruppo Fininvest a Orienta Capital Partners, una società specializzata in investimenti intersettoriali con sede a Milano e Forlì. La trattativa, che procede da diversi mesi, potrebbe essere vicina alla conclusione come conferma la presenza, non rimasta inosservata sugli spalti del Dall'Ara sabato sera durante Bologna-Monza, di Augusto Balestra, socio e uomo immagine del fondo. La trattativa prevederebbe l'acquisto del 60-70% del club per una cifra intorno ai 100 milioni di euro con la Finivest che resterebbe come socio di minoranza. Ad accompagnare il passaggio societario e a fungere da elemento di continuità tra passato e futuro sarà l’amministratore delegato Adriano Galliani, mentre Balestra potrebbe diventare presidente. Nelle prossime settimane si attende la chiusura della trattativa