Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

L'Inter fermata in casa dal Cagliari mantiene 14 punti di vantaggio sul Milan, fermato dal Sassuolo sul 3-3. Pareggiano anche la Juve, 0-0 nel derby contro il Torino, il Napoli, bloccato sul 2-2 in casa dal Frosinone e il Bologna, che non va oltre lo 0-0 contro il Monza. Sospesa sull'1-1 invece la sfida tra Roma e Udinese, a causa del malore di Ndicka (il giocatore non è in pericolo di vita). Vince la Lazio, in coda importantissimo successo del Lecce sull'Empoli. Tutti gli highlights

CLASSIFICA SERIE A - PAGELLE