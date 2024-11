Acerbi e Frattesi a parte, domani in gruppo?

Da Appiano Gentile sembrano arrivare buone notizie per Inzaghi. Dopo l'infortunio di Pavard, l'allenatore nerazzurro spera di ritrovare Acerbi e Frattesi. Nell’allenamento di oggi, infatti, i due giocatori hanno lavorato ancora a parte ma potrebbero rientrare in gruppo domani. Per Raffaele Di Gennaro invece si parla di un trauma distorsivo a un dito della mano sinistra: le condizioni verranno valutate di giorno in giorno

INTER, PAVARD OUT UN MESE