Cambiaso: "Sto bene qui. Juve grande punto arrivo"

Presente all’evento Juventus in collaborazione con le stiliste Swedish Girls all’Adidas Originals Flagship Store a Milano Andrea Cambiaso ha parlato a margine dell'evento con i giornalisti presenti: "Stiamo bene e siamo contenti. Abbiamo una partita molto importante venerdì, per continuare la corsa per raggiungere il nostro obiettivo, che è la qualificazione alla prossima Champions League. La pressione ce l'abbiamo tutti i giorni, indossiamo la maglia della Juventus". Sull'obiettivo per il finale di stagione: "E' sempre stato quello della qualificazione in Champions, lo scudetto era più un sogno. Adesso siamo concentrati su questo e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Ora cerchiamo di vincere tutte le partite, comprese chiaramente anche quelle in Coppa Italia". Sull'importanza di Allegri per la sua crescita: "Mi ha dato fiducia fin dalla prima giornata. Devo ringraziarlo tantissimo e sono molto contento di essere allenato da lui". Infine sull'Europeo: "E' sicuramente un obiettivo. Sarebbe grande traguardo, ma tutto passa dalla Juventus".